Üye Girişi
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı

20.12.2021 18:28
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak beni suçlayacak" sözleri avukat Epözdemir'in tepkisine neden oldu. Sanık Avcı'ya tepki gösteren avukat Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Pınar Gültekin cinayeti davasının 8'inci duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile katılırken, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ABD'den Pınar Gültekin'in kullandığı telefon şifresinin gönderildiği, veriler üzerinde yapılan inceleme sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen raporun mahkemeye geldiği belirtildi. Pınar'ın telefonundan alışveriş sitelerinin maillerinin çıktığı, başka da bir tespit çıkmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumundan ek rapor tanzimi için yazılan müzekkereye ise henüz cevap gelmediği kaydedildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait bir görsel ve bilgi bulunmadığı söyleniyor. Herhangi bir video, yazışma yok. 1,5 yıl maktulenin hayatı kamuoyunda tartışıldı. Ailenin onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Mahkeme bunu ısrarla istedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. Bu kız acaba para mı istedi, video çekti para mı istedi dedi insanlar. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. 1,5 yılda hiçbir belge, bilgi yok. Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı" ifadelerini kullandı.

PINAR'IN BABASI SIDDIK GÜLTEKİN: "SANKİ CANİ BİZİZ, ONLAR MASUM"

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, "Her seferinde binlerce kilometre uzaktan geliyoruz. Baştan sona doğru iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Arkadaşlarımızın karşısına çıkamaz olduk. Sanki cani biziz, onlar masum. Sanki bunlar Muğla'yı yönetiyor. Ben kahroluyorum. Ben artık bu işi size bırakıyorum. Kendinizi benim yerime koyun, artık beni anlayın. Sizden adalet bekliyorum" diye konuştu.

"CEMAL'İN PINAR'A 8 BİN 50 LİRA YATIRDIĞI ORTADA"

Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise, "Amerika'dan gelen cevap bize göre eksik bir cevap. Raporda yedekleme yapılan yerler yetersiz. Fotoğraflara yönelik bir içerik gelmesi gerekiyor. Cemal Metin Avcı tarafından 8 bin 50 liranın Pınar'ın hesabına yatırıldığı belgelerle ortadadır. Maktulenin ev arkadaşının tehdide yönelik beyanları bulunmaktadır. ABD'den geri kalan verilerin gönderilmesini istiyoruz. Maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki WhatsApp görüşmelerinin olup olmadığının sorulmasını istiyoruz. Türkiye'de temsilcilik açtılar. Bu mesajlar Cemal Metin Avcı'nın telefonundan çıkmıyor" dedi.

CEMAL METİN AVCI KONUŞTU, SALON KARIŞTI

Duruşmaya SEGBİS kanalıyla bağlanan sanık Cemal Metin Avcı, "WhatsApp yazışmalarını istiyorum. Icloud'dan yazı eksik gelmiş. Avukat Rezan Epözdemir birkaç kez duruşmaya gelmedi, sanırım bazı şeyleri unuttu" dedi. Avukat Epözdemir bu sözlere tepki göstererek, "Sanık meseleyi kişiselleştiriyor" dedi.

Ardından Cemal Metin Avcı, "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Gönderdiğim 8 bin 50 lira sadece kayıtlı olan. Ben 50 bin lira gönderdim. Benim gönderdiğim paranın haddi hesabı yok. En yakın arkadaşı bunu söylüyor. Ben iftira atmadım. Benim tehdit edildiğim de, gönderdiğim paralar da belli. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak beni suçlayacak" dedi.

Sanık Avcı'ya tepki gösteren avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Epözdemir çıkarılmadan önce, "Mahkeme Avcı'nın ithamlarına karşı sanığı uyarmalıydı. Bu karara itiraz ediyorum" dedi. Mahkeme tarafından itiraz oy birliği ile reddedildi ve Epözdemir dışarı çıkarıldı.

Cemal Metin Avcı son olarak, "Ben medyanın gerçeği öğrenmesini istediğim için bunları söylüyorum. Ben buradan çıkıp açıklama yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2022 tarihine ertelenen duruşmada, sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın bir sonraki celsede duruşma salonuna gelmesi istendi.

Duruşma sonrası Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 1,5 yıldır ABD'ye müzekkere yazıldığını, 1,5 yıldır katledilen Pınar Gültekin'in telefonundaki bilgi, belge ve videoların sorgulandığını, sanıkları yargılamak yerine maktülün özel hayatının yargılandığını söyledi.

Baba Sıddık Gültekin ise, tek isteklerinin adalet olduğunu belirterek, "Adaletten başka bir şey istemiyoruz. Bu mahkemede adaletin çıkacağına hiç inanmıyorum. İnancımı da yitirdim. Artık mahkemeye de gelmek istemiyorum. Kendileri çalsın kendileri oynasınlar. Artık bugün istiyorum ki katili de dışarı çıkarsınlar. Tek isteğim bu. Ceza vermiş vermemiş zaten biz bitmişiz. Hiç umurumda bile değil" derken, anne Şefika Gültekin ise "Buradan adalet çıkmaz. Burada adalet yok" dedi.

Sanık Cemal Metin Avcı, kendisinin hemcinsleri ile çıplak videosunun çekildiğini ve Pınar Gültekin tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

(Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı

Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:18 Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?
00:17 Bakan Nebati'den dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın
00:17 AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk
23:40 Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, son gelişmeleri yorumladı: Bu bir faiz artışıdır
23:36 Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu
23:35 Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket
23:07 Dolardaki ani düşüşün sebebini ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Örtülü bir mevduat faizi
23:00 Burada çalışanların hayvanları sevmesi şart
22:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı
22:40 Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler
Bakan Nebati'den dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın Bakan Nebati'den dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın         
00:18
AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk         
00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 00:32:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement