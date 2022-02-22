Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti

22.02.2022 14:04
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti

Son dakika haberine göre Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kızının bir aile örgütü tarafından hunharca öldürüldüğünü söyledi.

Kızının diri diri yakılarak hunharca katledildiğini belirten Gültekin, "Avukatımız Rezan Epözdemir olmasaydı bu cinayetin üstü örtülecekti. Sadece Cemal Metin Avcı tutuklanacaktı. Rezan Bey, Mertcan Avcı'nın tutuklanması için şikayette bulunmasaydı bu sanık tutuksuz yargılanacaktı. Kızım öldüğünden beri hiç bir gece uyuyamadım. Bugün ilk kez rahat uyuyacağımı sanıyorum. Kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Adalete güveniyorum, inanıyorum." dedi.

Eyleminin cinayete iştirak olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.

Mertcan Avcı, dün Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelerek yaklaşık 3 saat ifade vermiş, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tekrar tutuklandı Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tekrar tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı'nın tutuklanması Gültekin ailesini mutlu etti - Son Dakika


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