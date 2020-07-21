Son dakika haberleri! Pınar Gültekin'in AVM kamerasına yansıyan son görüntüsü - Son Dakika
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin'in AVM kamerasına yansıyan son görüntüsü
Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in bir AVM'nin kamerasına yansıyan son görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir AVM'nin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü.
Pınar Gültekin'in bir AVM'nin kamerasına yansıyan son görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir AVM'nin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü.
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22.07.2020 00:54:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Pınar Gültekin'in AVM kamerasına yansıyan son görüntüsü - Son Dakika