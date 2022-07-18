Son dakika haberleri | Pınar Gültekin, ölümünün ikinci yılında Muğla'da anıldı

Muğla'da, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, ölümünün ikinci yılında kadın dernekleri tarafından anıldı.

Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen Menteşe Kadın Platformu üyeleri, "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" yazılı pankart açtı ve "Pınar Gültekin için adalet nöbetindeyiz. Bu dava daha bitmedi" yazılı döviz taşıdı.

Kadınlar, "Kadınları değil, katilleri yargıla", "Erkek adalet değil, gerçek adalet", "Katillerden hesabı kadınlar soracak" ve "Yaşasın kadın mücadelemiz" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Tuğçe Arslan, Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ölümünün üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Pınar Gültekin'in "canavarca hisle" öldürdüğünün adli tıp raporlarında da kanıtlandığını ve sanık Cemal Metin Avcı'ya 23 yıl ceza verildiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Yani katil eziyetle öldürerek işlediği bir cinayetten 14,5 yıl yatarak kurtulacak. Katile ödül gibi ceza verilirken, delil karartmaktan ve suça iştirakten yargılanan aileye de beraat veriliyor. Bu kararlarla anlıyoruz ki, Pınar'ı tek bir kişi öldürmedi. Bu dava sadece Pınar'ın davası değil, hepimizin davası. Karar bir an önce bozulmalı, katil Cemal Metin Avcı ve iş birlikçileri gereken cezayı almalıdır. Biz bu davaları takip etmeye devam edeceğiz. Bize rahat yoksa, size de yok."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti.

Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında da duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Mahkeme heyeti, son duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların da beraatine hükmetmişti.