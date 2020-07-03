Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka'dan imalı mesaj
Gelen son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren geçen yılın flaş ekibi Pınar Karşıyaka, ismi kulüple özdeşleşip 2 yıl daha sözleşmesi bulunan antrenör Ufuk Sarıca'yla ilgili imalı bir paylaşım yaptı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren geçen yılın flaş ekibi Pınar Karşıyaka, ismi kulüple özdeşleşip 2 yıl daha sözleşmesi bulunan antrenör Ufuk Sarıca'yla ilgili imalı bir paylaşım yaptı. Kaf-Kaf'ta geçmiş yıllarda kazandığı 3 kupa ve geçen sezonki başarılı performansın yanı sıra A Milli Takım'ı da çalıştıran Ufuk Sarıca'nın adı, takımdan ayrılan Zeljko Obradovic'in yerine günlerce Fenerbahçe Beko ile anıldı. Sarı-lacivertlilerin listenin ilk sırasına aldığı Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, önceki akşam Barcelona'ya imza atarken sosyal medyada Sarıca'nın 2 artı 1 yıllığına Fenerbahçe'yle el sıkıştığı iddia edildi.
Diğer taraftan, sarı-lacivertlilerin dün akşam Sırp çalıştırıcı Igor Kokoskov'la anlaşmaya vardığı da ileri sürüldü. Bu süreç boyunca Başkan Turgay Büyükkarcı'nın, "Ufuk Sarıca eşittir Karşıyaka, Karşıyaka eşittir Ufuk Sarıca" açıklaması haricinde sessiz kalan yeşil-kırmızılılar, sabah sosyal medya sayfalarında Sarıca'nın Karşıyaka bayrağı asılı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun penceresinden bakarken fotoğrafını, "Dosta düşmana günaydın" mesajıyla paylaştı. Kaf-Kaf, bu mesajla gerçekleşmeyen iddialara fotoğraflı yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:56 Kaynak: DHA
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