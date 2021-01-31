Lig tarihinde daha önce 10 maçlık galibiyet serisi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, ilk kez üst üste 11 maçını kazandı.

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil