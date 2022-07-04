Olayla ilgili Manisa İl Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bilgi verilmesinin ardından Demirci Cumhuriyet Savcısının talimatı ile köpek Demirci Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Köpeğin sahibi N.D. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Pitbullun saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu - Son Dakika

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