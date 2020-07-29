Son dakika haberleri! Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 1.144,28 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,42 puan değer kaybetti. Dün 1.152,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 3,34 puan ve yüzde 0,29 artarak 1.156,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.130,06, en yüksek 1.159,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,84 hizmetler endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,03 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Güneş Sigorta, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.954,10 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,94, bileşik getirisi yüzde 11,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1751, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 104,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9600 liradan, avro 8,1950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,28 azalışla 1.954,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,20 artışla 44,15 dolardan işlem görüyor.