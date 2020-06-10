Son dakika haberleri: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Piyasalarda gün sonu

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.

Son dakika haberleri: Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanımıyla 109.599,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 109.778,94 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 482,89 puan ve yüzde 0,38 artışla 127.766,63 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 277'si prim yaptı, 109'u geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.716,64 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.716,64 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7730 lira, satışta 6,8001 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7781 lira, satışta 6,8053 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi de 107,20 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselerek 40,58 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

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