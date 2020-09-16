Son dakika haberleri: PKK ile irtibatı tespit edilen 73 belediye başkanına toplamda 694 yıl 998 ay 338 gün hapis - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 141 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Adli makamlarca söz konusu belediye başkanlarına terör nedeniyle açılan davalarda 73 kişi toplamda 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı, 2014-2019 yılları arasında bölücü terör örgütü PKK ile irtibatı tespit edilen 94 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Söz konusu kişiler hakkında adli makamlarca ayrıca davalar açıldı. 63 kişi, yargılandığı ilk derece mahkemeleri tarafından toplamda 628 yıl 908 ay 323 gün hapse mahkum edildi. 2019 sonrasında ise 47 kişi görevden alındı. Bunlardan 10'u yine ilk derece mahkemelerince toplamda 66 yıl 90 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Görevden almasaydık da 13 ve 14 yaşındaki kız çocuklarını dağa mı götürselerdi?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, söz konusu çarpıcı rakamları paylaşmıştı. Bakan Soylu, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Bakın 2014 mahalli idareler seçiminden sonraki süreçte terörle iltisakı dolayısıyla görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında mahkemece verilen hapis cezaları nedir? Alıyorsunuz görevden HDP destekli, PKK destekli, bu meseleyi ana muhalefet meşru bir çizgiye oturtmaya çalışıyor. 'Demokrasiye aykırı davranıyorsunuz, seçilmiş insanları görevden alıyorsunuz' diyorlar. Seçilmişlik bir dokunulmazlık değildir. Terör örgütü ile ilişki hakkı mı getiriyor? PKK'ya destek hakkı mı getiriyor? PKK örgütü ile beraber ülkenin canını yakmayı doğru mu kılıyor, haklı mı kılıyor? Ben size kısa bir bilanço vereyim. 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63'ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza toplam 628 yıl 908 ay 323 gün. Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl 230 ay 62 gündür. Devam etselerdi görevlerine, almasaydık 13 ve 14 yaşındaki kız çocuklarını dağa mı götürselerdi? Aynı şekilde 2019 sonrasında görevden alınan 47 kişiden 10 tanesi için ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza toplamı 66 yıl 90 ay 15 gündür. Bunların da bir üst mahkemede kesinleşen cezaları ise toplam 26 yıl 28 aydır." - ANKARA