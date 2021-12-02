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Son dakika haberleri! PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

02.12.2021 12:47
Son dakika haberleri! PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberlerine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla, PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla, PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Teröristlerden Emrah Adıgüzel'ın örgüte 2012 yılında katılarak Irak'ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yapan Emrah Adıgüzel'in, örgütün Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğu, Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Emrah Adıgüzel'in örgüt tarafından 2020 yılında İran'a gönderildiği ve İran'da örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.

Örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında katılan Pervin Arslan'ın ise Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019 yılında İran'a gönderilerek örgütün buradaki faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

Duran Kalkan, Terörist, Türkiye, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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