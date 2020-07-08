Güvenlik kamera görüntülerinde gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının terör örgütü adına Esenyurt 'ta örgüt adına bir marketi kundaklama anları görülüyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul 'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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