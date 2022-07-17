Son dakika haberleri | PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

17.07.2022 10:15
Son dakika haberleri | PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK/HPG Askeri Konsey üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK/HPG Askeri Konsey üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

MİT, Mayıs 2021'te etkisiz hale getirilen 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in yerine terör örgütünün Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen İzzettin İnan'ı etkisiz hale getirilmesi gereken stratejik bir hedef olarak değerlendirdi. İnan'ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla MİT'in Gara alanındaki saha ajanları görevlendirildi. Saha ajanları, aylarca süren çalışmaları neticesi İzzettin İnan'ın en yakınına kadar girerek güven kazandı. İnan'ın faaliyetlerinin detaylarının öğrenmesinin akabinde operasyon için en doğru zaman belirlendi. İzzettin İnan'ın, örgüt kadrolarına verilecek eğitim hazırlıkları kapsamında iki örgüt kadrosuyla toplantı halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, planlanan operasyon hayata geçirildi ve teröristler etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığının teyit edilmesi üzerine, MİT operasyonda görev alan sahadaki ajanlarını, planlandığı şekilde Gara bölgesine güvenli bir şekilde çıkardı.İzzettin İnan, terör örgütüne 1992'de katıldı. 2004 yılında Serhat Eyaleti sorumlusu olarak görevlendirildi ve 2008 yılına kadar Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerin talimatını verdi. Örgütün Amanoslar açılımı kapsamında, 2008 yılı sonlarında Amanoslar sorumlusu olarak gönderildi. 2012 yılında Irak kuzeyine giden İzzettin İnan, 2014 yılında Suriye'de görevlendirildi. İzzettin İnan Suriye'de, 2014-2017 yıllarında Afrin eyalet, 2018 Tabka saha, 2019-2020 yıllarında ise Fırat bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.


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Kaynak: DHA

Malatya, Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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