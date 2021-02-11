Son dakika haberleri! PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gitmeye çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın V.A. olduğu belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde şahsın içerisinde olduğu aracı durdurdu. Şahıs olay yerinde göz altına alırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak amacıyla yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.