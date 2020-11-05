Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören - Son Dakika

Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören

05.11.2020 17:39
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören, System.String[]

Son dakika haberler... HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan Selim Gündüz(19), Zeki Ölmez(45) için memleketleri Yüksekova'da tören düzenlendi.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan Selim Gündüz(19), Zeki Ölmez(45) için memleketleri Yüksekova'da tören düzenlendi. Şehit işçilerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinasına, dün PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, işçilerden Selim Günüz olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise ağır yaralandı. Ancak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez ile Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Otopsileri tamamlanan ve cenazeleri ailelerine teslim edilen Selim Gündüz ve 5 çocuk babası Zeki Ölmez için akşam saatlerinde Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan İhsaniye Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Türk Bayrağı'na sarılı tabutların, tören alanına getirilmesinden sonra şehitler için saygı duruşunda bulunulup dua okunurken, yakınları ise tabutlara sarılarak feryat etti. Yapılan törenin ardından şehit işçilerden Selim Gündüz, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünün Kilimli mezrasında, Zeki Ölmez ise ilçe merkezindeki Akalın mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören
Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören

Yüksekova, Tören, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören - Son Dakika


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