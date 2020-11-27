Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve metropollerde saldırı yapmak üzere eğitildikleri belirlenen PKK'lı teröristler İmdat Karadağ, Mazlum Sarısu ve Rohat Sağman hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Karadağ, Sarısu ve Sağlam hakkında hazırlanan iddianameler, gönderildikleri ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

İddianamelerde terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili detaylı bilgiye yer verildi.

Lice ilçesinin Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekim'de "Yıldırım-7 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu" kapsamında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan iddianamelerde, bölgede yapılan aramada toprağa gömülü bulunan dijital materyallerde sanıkların bilgileri ve fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.

Sanıkların üzerinde terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen kıyafetle çekilen fotoğrafın bulunduğu ifade edilen iddianamelerde, fotoğraflarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

İddianamelerde sanıkların 2013'te silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya katıldıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK tarafından Karadağ'a 'Mazlum Serhat' kod adı ile şehir ve sabotaj eğitimi, Sarısu'ya 'Tayhan Umut Çekdar' kod adı ile ideolojik ve askeri eğitim, Sağman'a da 'Mahir Amed' kod adı ile şehir, silah ve sabotaj eğitimi verilmiş, metropol çalışmasında görevlendirilmişlerdir."

İddianamelerde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelilerin alınan ifadesinde örgüte katılım yaptıkları, ideolojik eğitim aldıkları, örgüt tarafından şehir çalışmalarında görevlendirildikleri, ele geçirilen dijital verilerdeki örgütsel fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ettiği, ikrarı ile de sabittir. Karadağ, Sarısu ve Sağman'ın terör örgütü PKK'da askeri ve ideolojik eğitimler aldıkları, örgüt mensubu olarak faaliyet yürüttükleri, örgüt tarafından şehir çalışmalarında ve eylemci olarak görevlendirildikleri anlaşılmıştır.

Şüphelilerin, örgütle organik bağ kurdukları, bu bağlamda PKK üyesi oldukları, örgütün çağrılarına uyarak amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlere katıldıkları tespit edilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamelerde tutuklu sanıklar İmdat Karadağ, Mazlum Sarısu ve Rohat Sağman hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diyarbakır ve İstanbul'da jandarma ekiplerince 16 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan, PKK'nın dağ kadrosunda yer aldıkları ve metropollerde saldırı yapmak üzere eğitildikleri belirlenen Karadağ, Sarısu ve Sağlam'ın da bulunduğu 4 PKK'lı terörist, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.