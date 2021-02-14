Son dakika haberleri! PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2)

14.02.2021 12:05
Son dakika haberleri! PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2)

Son dakika habere göre ÇOCUKLARI KAYIP AİLELER, ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİIrak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaşın kimlik tespiti sürerken, çocukları uzun süredir terör örgütünün elinde olan bazı aileler de Adli Tıp Kurumu önüne...

ÇOCUKLARI KAYIP AİLELER, ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaşın kimlik tespiti sürerken, çocukları uzun süredir terör örgütünün elinde olan bazı aileler de Adli Tıp Kurumu önüne gelerek beklemeye başladı. 17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli'de kaçırılan astsubay Semih Özbey'in de babası Gürsel Özbey de Adli Tıp Kurumu'na gelerek, askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2) - Son Dakika
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