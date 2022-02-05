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Son dakika haberleri | PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

05.02.2022 02:05
Son dakika haberleri | PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunasistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunasistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Bodrum'un Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı. Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı. - MUĞLA

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Yunanistan, Muğla, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika


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