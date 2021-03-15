Son dakika haberleri | PKK'ya yardım ve yataklık yapan 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da PKK-KCK terör örgütü eylemlerine vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenleyen, örgüte yardım ve yataklık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da PKK-KCK terör örgütü eylemlerine vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenleyen, örgüte yardım ve yataklık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Yüreğir ilçesi, Eskimisis Mahallesi'nde ikamet eden 2 şahsın Kobani olayları esnasında, PKK-KCK silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, vatandaşları organize etmeye çalıştıkları ve eylemlere katılarak örgüte yardım ve yataklık yaptığının bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi. Biri yabancı uyruklu 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şahıslar savcılık talimatı ile gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı. - ADANA

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