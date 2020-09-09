Son dakika haberleri! Plazada silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Plazada silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir plazada meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekel sokak içerisinde bulunan bir plazanın ikinci katında meydana gelen olayda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı Ş.S. ile V.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda V.Ö. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda Ş.S. yaralanırken, M.K. ise darp neticesinde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda V.Ö. gözaltına alınırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.