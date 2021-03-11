Son dakika haberleri! Polatlı darbe davasında 11 sanığa ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına onama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polatlı darbe davasında 11 sanığa ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına onama

11.03.2021 15:46
Son dakika haberleri! Polatlı darbe davasında 11 sanığa ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına onama, System.String[]

Son dakika haberler... YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58'nci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58'nci Topçu Tugayı Komutanı...

YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58'nci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58'nci Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ceza dairesi, çoğu uzman çavuş, er ve erbaş olan 160 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ise bozdu.

Ankara 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, 19 Nisan 2018'de görüldü. 281 sanık hakkında mahkumiyet kararı veren mahkeme, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası verirken, 64 sanığın beraatına hükmetmişti. İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'nci Ceza Dairesine geldi. Dosyayı inceleyen Daire, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek itirazları reddetti.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİSanık ve avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise sanıklar dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58'nci Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün, Oğuz Serdar Özgür, Abdulkerim Ceyhan, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Selçuk Serhat Pesek, Ali Dilcioğlu, Uğur Tümürlek, Alper Doğan ve Mustafa Kemal Biber'e, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire, aynı suçtan müebbet hapis cezası alan Aytekin Kara ile 51 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen hükümleri de onadı. Ayrıca yerel mahkemenin verdiği 2 sanığın beraat kararını onayan Yargıtay, beraat eden diğer 62 sanık hakkındaki beraat hükmünü de ceza verilmesine yer olmadığına şeklinde düzelterek onadı.YARGITAY ÇOĞU SANIK HAKKINDA VERİLEN KARARI BOZDU16'ncı Ceza Dairesi, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verilen 26 sanık hakkındaki kararı bozdu. Daire kararında bu kişiler hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan hüküm kurulması gerektiğini vurguladı. 13 sanık hakkında verilen cezalarda indirim uygulanması gerektiğini belirterek, bu kişiler yönünden verilen kararı bozdu.VERİLEN HÜKÜM VERİLEN 160 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay, darbe girişimi sırasında çoğu uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan 160 sanık hakkındaki kararları da bozdu. Bu sanıklara, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan ceza verildiğini belirten Yargıtay, sanıklar hakkındaki delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanıkların askeri hiyerarşi içerisinde en alt rütbede görev yaptıklarını işaret eden Yargıtay, bu sanıkların FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığının, işledikleri fiilin, askeri hiyerarşi içinde, mutlak itaat ve emrin muhtevasını sorgulayamama ilkeleri sonucu kaçınılmaz bir yanılgıya düşüp düşmediklerinin araştırması gerektiğine hükmederek, sanıkların yeniden yargılanması gerektiğini vurguladı. Ceza dairesi bu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine de hükmetti.


Fetullahçı Terör Örgütü, Ceza Dairesi, Yargıtay, Polatlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polatlı darbe davasında 11 sanığa ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına onama - Son Dakika


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