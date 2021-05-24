Polinas "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu tüm tesisleri için "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Polinas'tan yapılan açıklamaya göre, Polinas, üretim yaptığı 3 farklı lokasyondaki tüm tesisleri için "Sıfır Atık Belgesi" almayı başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, kendi tesislerinde sıfır atık yönetim sistemini kuran ve işleten firmalara verdiği Sıfır Atık Belgesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması süreçlerini kapsıyor.

Sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalara imza atan Polinas, 190 bin metrekare alanda kurulu üç ayrı lokasyonunda yer alan tüm tesisleri için almaya hak kazandığı Sıfır Atık Belgesi ile çevreye duyarlı üretim konusunda ambalaj sektöründe önemli bir farkındalık oluşmasına da katkı sağlayacak.

"Çevreye saygılı bir üretim anlayışını benimsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polinas Üst Yöneticisi (CEO) Faik Önaldı, "israfsız şirket" olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Faaliyetlerimizin her aşamasında çevreye saygılı bir üretim anlayışını benimsiyoruz. Son yıllarda Polinas'ta tesislerimizden çıkan toplam atıklarımızın azaltılması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle geri dönüşüme önemli katkılar sağladık. Şimdi de üç ayrı lokasyondaki tesislerimiz için Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanarak sürdürülebilirlik konusundaki projelerimize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.