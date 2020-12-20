Son dakika haberleri! Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması

20.12.2020 03:07

Son dakika haberler... Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması Kahramanmaraş'ta seyir halindeki polis aracına çarpıp kaçmak isteyen şahıslar polis ekibi tarafından yakalandıktan sonra 'şoför bendim' tartışması yaptı.

Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki polis aracına çarpıp kaçmak isteyen şahıslar polis ekibi tarafından yakalandıktan sonra 'şoför bendim' tartışması yaptı. Karşılıklı şoför bendim tartışmalarının üzerine polis aracına çarpan otomobildekilerin tamamı gözaltına alındı.

Olay, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi Beyazıtlı Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliğine bağlı ekip aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken sol şeride dönmek istedi.

Bu sırada arkadan hızla gelen 06 BNY 702 plakalı otomobil, polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Bölgede araştırma yapan ekipler, kaçan otomobili Fatin Mahallesi'nin ara sokaklarında yakaladı.

Otomobilden çıkan şahıslar arasında bir müddet, 'şoför bendim' tartışmaları ilginç anlara neden oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrasında kazayı Emre A.'nın yaptığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Kazayı üstlenen Mustafa K.'ya ise polise yalan beyan vermekten dolayı adli işlem yapıldı. Emre A.'ya, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kazaya sebebiyet vermek ve alkollü araç kullanmaktan dolayı bin 800 lira para cezası yazıldı. Araçta bulunan 3 kişiye ve aracın bulunduğu bölgeye gelen yakınlarından 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri! Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması
Son dakika haberleri! Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması
Son dakika haberleri! Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması
Son dakika haberleri! Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması - Son Dakika


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