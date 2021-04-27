Son dakika: - Polis, baltalı saldırganı araçla çarparak durdurmaya çalıştı - Son Dakika

- Polis, baltalı saldırganı araçla çarparak durdurmaya çalıştı

MADRİD - İspanya'da sevgilisi ile tartışan şahıs, eline aldığı balta ile terör estirdi. Olay yerine gelen polis, saldırganı araçla çarparak durdurmaya çalıştı.

İspanya'nın Guadalajara kentinde dün yerel saatle 21.45'de araçta sevgilisi ile tartışan şahıs, eline aldığı balta ile terör estirdi. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis araçlarına da saldırması üzerine polis saldırganı araçla çarparak durdurmaya çalıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan Henares Nehri yakınlarında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, yaşanan olayda kimsenin yaralanmadığını ve olayla ilgili soruşturma açıldığını aktardı.