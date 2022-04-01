Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI

01.04.2022 10:57

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da ilgi göstermediği iddiasıyla eşi Mustafa A. (40) ile tartışıp, evden çıkan Züleyha A., (38) kapılarını kilitlediği cipin içerisinde yüksek dozda ilaç içti.

ADANA'da ilgi göstermediği iddiasıyla eşi Mustafa A. (40) ile tartışıp, evden çıkan Züleyha A., (38) kapılarını kilitlediği cipin içerisinde yüksek dozda ilaç içti. İlaç içmeden önce aradığı eşi Mustafa A.'nın ihbarıyla gelen polis ekiplerince aracının camı kırılarak kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi, Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilgi göstermediği gerekçesiyle eşi Mustafa A. ile tartışan Züleyha A., sabah saatlerinde cipine binip, evden ayrıldı. Daha sonra eşini telefonla arayan Züleyha A., yaşamına son vereceğini söyledi. Mustafa A. ise eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra yeniden eşini arayan Züleyha A., yüksek dozda ilaç içtiğini ve Çatalan Batı Köprüsü'nde olduğunu söyledi. Komşusunun otomobilini alan Mustafa A., polis ekiplerine ihbarda bulunup, eşinin yanına gitti.

Kapıları kilitli cipin içindeki eşinin ağzından köpükler geldiğini gören Mustafa A., konumunu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camını kırıp, kadını araçtan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Züleyha A. ile eşi Mustafa A.'nın bir süredir tartıştıkları öğrenildi. Züleyha A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI
Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI
Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI
Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... POLİS CİPİN CAMINI KIRIP, KADINI ÖLÜMDEN KURTARDI - Son Dakika
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