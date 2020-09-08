Son dakika haberleri! Polis denetimde uyuşturucu satarken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika gündem haberi: MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis denetimi sırasında uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındıSalihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün ilçe genelinde denetim yaptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis denetimi sırasında uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında sokakta uyuşturucu sattıkları saptanan F.C. ve G.Y. gözaltına alındı. Üzerlerinde toplam 26 gram bonzai ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.C adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.Y. tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Polis denetimde uyuşturucu satarken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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