Son dakika haberi! Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı... O anlar kamerada

16.10.2022 14:47

Bir son dakika haberine göre Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı.

Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis denetiminden kaçan araç kaza yaptı. İçerisi uyuşturucu deposu gibi olan araçtan uyuşturucular yollara saçıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rutin asayiş kontrolü yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği 59 ABP 002 plakalı araç, uyarıları dikkate almayarak denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası esnasında araç içerisinde bulunan şahıslar üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeleri araç camından dışarıya atarak kaçmaya çalıştı. Bir süre ilerledikten sonra kaza yaparak duran aracın içerisinde özel bölmelere zulalanmış uyuşturucular bulundu. Vatandaşların da polis ekiplerine yardımcı olduğu olayda, yakalanan şahıslar işlemlerinin yapılması için Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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