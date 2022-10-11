Son dakika haberleri... Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı

11.10.2022 00:57
Son dakika haberleri... Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de biri polis ekip otosu olmak üzere 3 araç, zincirleme kazaya karıştı.

Kocaeli'de biri polis ekip otosu olmak üzere 3 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde, aralarında polis memurunun da olduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 41 ACM 523 plakalı Nissan marka cip, Ö.T. hakimiyetindeki 41 PS 540 plakalı otomobil ve polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü S.Ö., yanında yolcu olarak bulunan S.Ş. ve polis memuru F.H. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı
Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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