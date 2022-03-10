Son dakika haberleri | Polis ekipleri iki saatte 100 aracı kontrol etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polis ekipleri iki saatte 100 aracı kontrol etti

10.03.2022 08:21
Son dakika haberleri | Polis ekipleri iki saatte 100 aracı kontrol etti

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı polis ekipleri asayiş uygulaması kapsamında 2 saatte 100 aracın sürücüsüne kimlik kontrolü yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı polis ekipleri asayiş uygulaması kapsamında 2 saatte 100 aracın sürücüsüne kimlik kontrolü yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler 100'e aracı durdurarak sürücülerini kimlik kontrolünden geçirdi. Yaklaşık iki saat süren uygulama sonunda hiç bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Öte yandan uygulamanın kent merkezi dışında bir çok nokta da daha yapıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Polis ekipleri iki saatte 100 aracı kontrol etti - Son Dakika


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