Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi

19.04.2022 23:29
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki bir otomobil, kent merkezinde şüpheli seyri sonrası polis ekiplerince 'dur' ikazı yapılarak durdurulmak istendi. Ekiplerin ikazına aldırmadan yoluna devam eden otomobil, yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Onikişubat ilçesi 15 Temmuz Millet Bahçesi mevkiinde yakalandı. Otomobilden 3 kişi çıkarken, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Ekiplerin incelemesinin ardından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 850 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi

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Kahramanmaraş, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi - Son Dakika


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