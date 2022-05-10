Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden şok uygulama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden şok uygulama

10.05.2022 13:54
Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden şok uygulama

Son dakika 3. sayfa haberi: DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde yapılan denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 50 adet fişek, 2 av tüfeği ve 2 bıçak ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde yapılan denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 50 adet fişek, 2 av tüfeği ve 2 bıçak ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde aranan şahıslara yönelik, umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, eğlence yerlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan denetimlerde bin 907 şahsın sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 şahıs yakalanarak gözlem altına alınırken 9'u adli makamlarca tutuklandı. Uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 50 adet fişek, 2 av tüfeği ve 2 bıçak ele geçirildi.

Günü birlik evlere denetim

Polis ekipleri kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan kontrollerde 156 adet günübirlik dairenin kapasını çaldı. Denetimde 7 ayrı ev sahibine 93 bin 737 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca il merkezinde bahse konu tarih aralıklarında meydana gelen 18 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 22 şüpheli şahıs tespit edilerek, 7 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden şok uygulama
Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden şok uygulama

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Ruhsatsız Silah, Av Tüfeği, Silah, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden şok uygulama - Son Dakika


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