Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde semt pazarına giden ancak araç bulamadığı için yolda bekleyen Ayşe Molla'yı (71), polis evine götürdü. Molla'nın ellerindeki poşetleri de taşıyarak evine kadar bırakan polis ekiplerinin davranışı beğeni topladı.

Nazilli'de bugün semt pazarına giden Ayşe Molla, alışverişlerini yaptıktan sonra evinin bulunduğu Şirinevler Mahallesine gidebilmek için araç bulamadı. Molla'yı yolda beklerken, gören polis ekipleri yardımcı oldu. Polis otosuyla evine götürülen Molla'nın alışveriş yaptığı poşetler de evine taşındı. Molla, polis ekiplerine dua ve teşekkür etti. Polis ekiplerinin davranışı beğeni topladı.