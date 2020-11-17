Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı

17.11.2020 11:58
Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı, System.String[]

Son dakika haberler: MUŞ'ta polis ekipleri, emniyet kemeri uygulaması yaptı.

MUŞ'ta polis ekipleri, emniyet kemeri uygulaması yaptı. Polisler, uygulamada kemer takmayan sürücülere uyarıda bulunurken, kemer takanlara teşekkür etti.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'ne bağlı trafik ekipleri, 'Yaşam Kemeri' sloganı kapsamında kentin 3 farklı noktasında emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyaran trafik ekipleri, emniyet kemeri takan sürücülere ise teşekkür etti. Ayrıca polis ekipleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıttı.

Sürücülerden Eyüp Işık, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, kazalarda emniyet kemerinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Uygulamadan dolayı ekiplere teşekkür eden İsmail Toplu da, "Kendi güvenliğimiz için kemer takıyoruz. Kemersiz trafiğe genelde çıkmıyorum. Uygulama çok iyi, sürekli yapılması lazım" diye konuştu.


Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı
Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı
Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı
Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kemer, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı - Son Dakika


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