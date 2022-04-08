Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI - Son Dakika

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Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde 10 Nisan Polis Haftası Kutlama etkilikleri kapsamında ilçede motosikletli kortej yapıldı.

Jandarma, emniyet ve sivil motosiklet ekipleri ile motosiklet sürücülerinden oluşan yaklaşık 100 motosikletli, kask ve kol ve bacaklarında koruyu malzeme kullanarak ilçede kortej yaptı. Karatepe Stadı'ndan Gödene Caddesi ve Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda tur atan motosikletliler İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına geldi. Korteje katılanları İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen karşıladı. Şen, koreje katılanlarla fotoğraf çektirdi.