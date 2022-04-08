Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI

08.04.2022 16:28

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde 10 Nisan Polis Haftası Kutlama etkilikleri kapsamında ilçede motosikletli kortej yapıldı.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde 10 Nisan Polis Haftası Kutlama etkilikleri kapsamında ilçede motosikletli kortej yapıldı.

Jandarma, emniyet ve sivil motosiklet ekipleri ile motosiklet sürücülerinden oluşan yaklaşık 100 motosikletli, kask ve kol ve bacaklarında koruyu malzeme kullanarak ilçede kortej yaptı. Karatepe Stadı'ndan Gödene Caddesi ve Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda tur atan motosikletliler İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına geldi. Korteje katılanları İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen karşıladı. Şen, koreje katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI
Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI
Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI

YORUMLAR
500
Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa

Polis Haftası, Hisarcık, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement