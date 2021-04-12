Aydın'da sabah saatlerinde korona virüs testi pozitif olan bir hasta hastaneden kaçtı. Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerinde polis pozitif hastanın hastalığı başkalarına bulaştırmadan yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre ismi gizli tutulan ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir hasta tedavi gördüğü hastanenin pediatrik servisinden firar etti. Bir süre sonra hastanın hastanede olmadığını fark eden sağlık görevlileri durumu güvenlik görevlilerine bildirerek firar eden pozitif hastanın yakalanması için yardım istedi. Eşgali ve adı soyadı güvenlik güçlerine bildirilen hastanın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. - AYDIN