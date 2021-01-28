Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği - Son Dakika

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

28.01.2021 08:54

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vefat ettikten sonra yöneticisi olduğu derneğin karşısındaki boş alana cenazesi izinsiz defnedilen şahsın mezarı, valilik kararıyla kaldırılmak istenirken, dernek üyeleri ve polis arasında gerginlik çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vefat ettikten sonra yöneticisi olduğu derneğin karşısındaki boş alana cenazesi izinsiz defnedilen şahsın mezarı, valilik kararıyla kaldırılmak istenirken, dernek üyeleri ve polis arasında gerginlik çıktı.

Olay, Kartepe Acısu Mahallesi Esentepe Sokak üzerindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Sokak'ta bulunan bir derneğin yöneticisi olan Yakup Tellioğlu, 6 Kasım'da 56 yaşında hayatını kaybetti. Tellioğlu'nun cenazesi Kartepe'de düzenlenen törenin ardından yöneticiliğini yaptığı derneğin önündeki boş alana defnedildi. Resmi olarak Kartepe Fatih Sultan Mezarlığına defnedilmesi gereken cenazenin dernek önüne defnedildiği iddiaları sonrasında başlatılan soruşturmanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından cenazenin mezarlığa taşınmasına karar verildi. Kararın ardından gece saatlerinde dernek bahçesine giden çok sayıda polis ve belediye ekipleri ise mezarın kaldırılmasını istemeyen dernek üyeleri ile gerginlik yaşadı.

Dernek üyelerinin araçları ile mezara giden yolun kapatılması sonrasında olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

-İHA-

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği
Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği
Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği
Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği - Son Dakika


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