Son dakika haberleri... Polis, jandarma ve zabıtadan pandemiye karşı ortak uyarı ve denetleme - Son Dakika

Balıkesir'in önemli turistik merkezlerinden Edremit ilçesinde polis, jandarma ve belediye zabıta ekipleri korona virüse karşı korunmada vazgeçilmez olan maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıda bulundu ve denetimler gerçekleştirdi.

Özellikle ilçenin turizm merkezlerinde yapılan denetimlerde lokantalar, oteller, kafeteryalar, piknik alanları, taksi durakları, toplu taşıma araçları ve meydanlarda polis, jandarma ve zabıta ekipleri vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaları konusunda uyardı ve bu işletmelerde kuralların uygulanması konusunda denetimler gerçekleştirildi.

Ayrıca ekipler cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşları uyararak olmayanlara maske verdiler. Uyarılara rağmen maske takılmaması halinde ise cezai işlem uygulanacağını bir kez daha vurguladılar. Ayrıca polis, jandarma ve zabıta ekip otolarında anons sistemleri ile vatandaşlar belirli aralıklar ile uyarılmaya devam ediliyor. Özellikle sahiller ve sahil bölgelerinde vatandaşların kalabalık bulunabileceği yerlerde denetimler ve uyarılar sıklaştırılıyor. - BALIKESİR