Son dakika haberleri! Polis kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
22.12.2020 09:26
Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep'te polislerin bir şahıstan şüphelenerek arama yapması üzerine şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinden gümrük kaçağı 80 adet telefon çıktı.
Gaziantep'te polislerin bir şahıstan şüphelenerek arama yapması üzerine şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinden gümrük kaçağı 80 adet telefon çıktı. Olayla ilgili şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan mahallesinde 1 şahsın şüpheli hareketleri sonrası şahsı durdurarak arama yaptı. Ekipler, şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinde farklı marka ve modellere ait 80 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.
Olay sonrası gözaltına alınan şahsın yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Son Dakika Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı