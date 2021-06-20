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Son dakika haberleri | Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı

20.06.2021 12:30

Son dakika 3. sayfa haberi: Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı Şehit polisin katil zanlıları adliyeye sevk edildi Bodrum'da polis memuru Ercan Cangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin götürüldüğü...

Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı

Şehit polisin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Bodrum'da polis memuru Ercan Cangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin götürüldüğü esnada polislerin yakalarında şehit polisin fotoğrafının takılı olduğu görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Haziran'da silah kaçakçısı oldukları ileri sürülen şüpheliler ile KOM Grup Amirliği ekipleri arasında çıkan silahlı çatışmada 26 yaşındaki polis memuru Ercan Cangöz şehit düşmüş, Abdülkadir Doğan isimli memur ise yaralanmıştı.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araçta bulunan şüpheliler kısa sürede yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında üçü kadın toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgularının tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesine sevk edildiler. Şüpheliler binadan çıkışında en ön önde katil zanlısı olduğu tahmin edilen F.Ç.'nin çelik yelek giydirilerek sevki yapıldı.

Meslektaşlarında dikkat çeken detay

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 19 şüphelinin sevki öncesi zanlılar iki midibüs ve bir minibüs ile Bodrum'a gönderildi. Şehit polis memuru Ercan Cangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili şüphelileri götüren meslektaşları hareket öncesi yakalarına şehit polis memuru Ercan Cangöz'ün fotoğraflarını taktı.

OLAY

16 Haziran'da Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada çatışma çıktı. Silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ercan Cangöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Abdülkadir Doğan olayda hafif yaralandı.

Son dakika haberleri | Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı
Son dakika haberleri | Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı
Son dakika haberleri | Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı
Son dakika haberleri | Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı

Polis Memuru, Bodrum, Şehit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay...Meslektaşları yakalarına şehit polisin fotoğrafını taktı - Son Dakika


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