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Son dakika haber... Polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber... Polis memuru evinde ölü bulundu

07.09.2021 20:51
Son dakika haber... Polis memuru evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberler... Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis memuru, eşi tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis memuru, eşi tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Rahatsızlığı olduğu öğrenilen polisin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oturan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Kaçar'ı (52) akşam saatlerinde eve gelen eşi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Başından silahla vurulmuş vaziyette bulunan Kaçar'ın intihar etmiş olabileceği belirtildi. Ramazan Kaçar'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Kaçar'ın aslen Denizlili olduğu ve rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

(Mete Sönmez/İHA)

Son dakika haber... Polis memuru evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis Memuru, Hisarcık, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika


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