Son dakika haberleri: POLİS MEMURU KADIN İLE YOLDA DOĞUM YAPTIRDIĞI KADIN BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: POLİS MEMURU KADIN İLE YOLDA DOĞUM YAPTIRDIĞI KADIN BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberleri... Adana'da, doğum için hastaneye gittiği sırada polis uygulama noktasında doğum yapan Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile buluştu.

Son dakika haberleri: POLİS MEMURU KADIN İLE YOLDA DOĞUM YAPTIRDIĞI KADIN BİR ARAYA GELDİ, System.String[]

Adana'da, doğum için hastaneye gittiği sırada polis uygulama noktasında doğum yapan Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile buluştu. Polis memur Demet Çubukçu, isminin verildiği Demet bebeği bir kez daha kucağına almanın sevincini yaşadı. Aslan ailesi, polis memuru Çubukçu'ya ve uygulama noktasındaki ekiplere tatlı ikram etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de anne Hüsne Aslan'a çiçek verdi.

'BEBEĞE ADIMIN VERİLMESİ ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Doğumu yaptırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden polis memuru Demet Çubukçu, "Polis her zamanki gibi imdada yetişti. Araçtan inen beyefendi, doğum yapmak üzere olan bir kadının olduğunu söyledi ve yardım istedi. Biz de önce ambulans istedik ama gelme süresi uzun olacağı, doğum da başladığı için mecbur kaldık ve doğumu gerçekleştirdik. Bebek dünyaya geldi ve çok mutlu olduk. Bebeğe de ismimi vermiş olmaları çok güzel bir duygu" diye konuştu.

'ANNELİK DUYGUSUYLA HAREKET ETTİM'

Annelik duygusuyla hareket ettiğini kaydeden Çubukçu, "İnsan böyle bir şeye şahit olduğu için gurur duyuyor. O an öyle olması gerektiğini hissettim ve doğumu yaptırdım. Bebek ilk doğduğunda ağlamıyordu. Başta biraz tedirgin olduk ama sonrasında poposuna bir tane patlattık. Ağlamaya başlayınca rahatladık" dedi.

Demet bebeğin amcası Selim Aslan ise polis ekiplerine teşekkür ederek, bu mutlu anı paylaşmak istedikleri için ekipleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: POLİS MEMURU KADIN İLE YOLDA DOĞUM YAPTIRDIĞI KADIN BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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