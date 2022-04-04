Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)

04.04.2022 12:05
Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)

Son dakika habere göre TÖREN DÜZENLENDİMuğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Daha önce Kocaeli, Elazığ ve Sakarya'da görev yaptığı belirtilen Babayiğit'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ortaca Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak polis eskortu eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirildi. Törene şehidin eşi Melek, çocukları Hakkı (22), Ecrin (10) ve Ceylin Babayiğit (18), Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehit polis memuru Aytaç Babayiğit'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehit polisin eşi ve çocuklarının tabuta sarılıp, ağlaması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından yapılan duanın ardından Babayiğit'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a uğurlandı. Şehidin eşi Melek Babayiğit ve çocuklarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Bu arada, arkadaşının ölümüne neden olan polis memuru Ö.K.'nin ifadesi alınıp, hakkında soruşturma başlatıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -


Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Muğla'da silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu Son dakika haberi: Muğla'da silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu Son dakika haberi... Başkan Kılıç'tan şehitlere vefa Son dakika haberi... Başkan Kılıç'tan şehitlere vefa

Polis Memuru, Tören, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement