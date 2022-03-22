Son dakika! Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika! Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı

22.03.2022 14:01

Son dakika 3. sayfa haberi: Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı 52 kilo 500 gram patlayıcının çıktığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı 52 kilo 500 gram patlayıcının çıktığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuş, yapılan aramalarda ise stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edilirken, olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika! Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika! Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika! Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı

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İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı! İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı! Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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