ADANA Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

ADANA Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı

Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandıADANA'da FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan Fatma D., polis ekiplerince yakalandı.

Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı ADANA'da FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan Fatma D., polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu belirtilen Fatma D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D.?nin, kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Fatma D.?yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Fatma D.?nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıcısı olduğu, örgüt ele başı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Fatma D.?nin, polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Fatma D. tutuklandı.

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