Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada

02.12.2020 10:07
Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da otomobil sürücüsü ve yanındaki ailesi, trafikte tartıştıkları motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu (28), yaklaşık 800 metrelik kovalamacanın ardından araçla önünü kesip darbetti.

ANTALYA'da otomobil sürücüsü ve yanındaki ailesi, trafikte tartıştıkları motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu (28), yaklaşık 800 metrelik kovalamacanın ardından araçla önünü kesip darbetti. Müdüroğlu'na kendisini polis olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ve yanındakilerin saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Döşemealtı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kız kardeşini okuldan almak için 07 EG 436 plakalı motosikletiyle evden çıkan Süleyman Müdüroğlu, cadde üzerindeki trafik ışıklarında durdu. İddiaya göre; bu sırada motosikletin yanından süratle bir otomobil geçti. Duruma sinirlenen Müdüroğlu ise aracın arkasından "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdı. Bunun üzerine kimliği belirsiz sürücü, aracını durdurup Müdüroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmayı uzatmak istemeyen Süleyman Müdüroğlu, yoluna devam etti. Ancak otomobil sürücüsü, Müdüroğlu'nun peşine düşüp, polis olduğunu söyleyerek durmasını istedi. Yaklaşık 800 metrelik kovalamacanın ardından bu kişi, otomobilini motosikletin önüne kırdı. Araçtan inen sürücü ve yanındaki aile bireyleri, Süleyman Müdüroğlu'na saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle motosikletten düşen Müdüroğlu'nun boğazını ise araçta bulunan bir çocuk sıkmaya başladı. Çevredekiler müdahale ederek Müderoğlu'nu otomobil sürücüsü ve yanındakilerin elinden kurtardı. Saldırganlar otomobille bölgeden ayrılırken, Müdüroğlu, güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili şüphelilerden şikayetçi oldu.

İlk etapta araçta aile olduğu için tartışmayı uzatmak istemediğini söyleyen Süleyman Müdüroğlu, "Trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanınca yanımdan bir araç geçti. Arkasından elimi kaldırıp 'Ne yapıyorsun sen?' dedim. Yanımda durdu 'Ölebilirdim' dedim. Bana 'Ölebilirsin benim umurumda değil' deyip polis olduğunu söyledi. Araçta aile olduğu için tartışmayı uzatmak istemedim ve uzaklaştım. Tekrar tekrar polis olduğunu ve motosikleti durdurmamı söyledi. Ancak kendisine güvenmediğim için durmadım. Yaklaşık 800 metre sonra önüme kırıp, beni durdurdu" dedi.Boynunu sıkan kişi nedeniyle uzun süre nefessiz kaldığını belirten Süleyman Müdüroğlu, "Ailesiyle arabadan indikten sonra beni darbetmeye başladılar. Motosikletimden düşürüp darbettiler. Yumrukladılar, ne olduğunu anlayamadan çocuğu gelip boynumdan sıkmaya başladı. Çevredekiler olmasaydı belki daha farklı sonuçlanabilirdi bu olay. Vücudumda ve boynumda yaralar var. Kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Duruma tepki gösteren baba Halil Müdüroğlu, "Okuldan kardeşini almaya giden oğlum gelmeyince aradık ve olayı öğrendik. Olay yerine gittiğimizde oğlumu perişan halde gördüm. Motosikletinde de hasar meydana getirmişler. 'Polisim' diyen bu kişi hangi hakla eşkıya gibi çocuğumun önünü kesiyor ve darbediyor? Oğlumun da bu durumdan dolayı yaraları oluştu. Biz bu kişi hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.


Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada
Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada
Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada
Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada
Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada
Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada

Atatürk Caddesi, Motosiklet, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu         
09:51
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir         
09:00
Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor         
08:41
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü         
20:53
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 10:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei