Son dakika haberleri! Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi

11.03.2022 11:59

Son dakika gelişmesine göre Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın...

Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret ve askeri ceza kanuna muhalefet suçlarından aranan şahıslara yönelik 14 adrese yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evde bulunan silah polisi bile şaşkına çevirdi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kaynakçı ustası A.A.'nın evinde ele geçirilen silah, polisleri bile şaşkına çevirdi. Zanlının, su borusu, serum lastiği, vida, zincir, sibop ve çivi kullanarak ürettiği el yapımı tabanca ile bu tabancada kullanılması için yine özel üretilen 5 fişeğe el konuldu. Tarsus'ta oturduğunu ve kaynakçı ustası olduğunu söyleyen zanlı, emniyetteki ifadesinde silahı kendisinin yaptığını belirterek, tabancayı yaparken kullandığı malzemeleri anlattı.

10 gram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında el yapımı tabancayı üreten A.A.'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi
Son dakika haberleri! Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi
Son dakika haberleri! Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi Son dakika haber | ERZURUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 103 KİLO 550 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ Son dakika haber | ERZURUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 103 KİLO 550 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:43:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Polis operasyonunda el yapımı silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement