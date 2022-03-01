Son dakika haberleri... POLİS OTOSU REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 1'İ KADIN 2 POLİS MEMURU YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... POLİS OTOSU REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 1'İ KADIN 2 POLİS MEMURU YARALI

01.03.2022 07:49
Son dakika haberleri... POLİS OTOSU REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 1'İ KADIN 2 POLİS MEMURU YARALI

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki polis otosu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki polis otosu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan 1'i kadın  2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi Gaziler Caddesi numara 159 önünde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.F.İ. yönetimindeki polis otosu, Yenişehir Mahallesi'nden Basmane istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan polis otosu, orta refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan kadın polis memuru H.K. ile sürücü A.F.İ.,  meslektaşları tarafından araçtan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı.H.K., olay yerine gelen bir polis otosu ile hastaneye götürülürken, A.F.İ. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 polis memurunun  sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... POLİS OTOSU REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 1'İ KADIN 2 POLİS MEMURU YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... POLİS OTOSU REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 1'İ KADIN 2 POLİS MEMURU YARALI - Son Dakika
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