Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika

DÜZCE'de, cezaevi firarisi Fikret M. otoparktan çaldığı otomobille akaryakıt istasyonunda görülünce polis peşine düştü. Fikret M., 3 saat süren kovalamacanın ardından aracı bırakıp kaçtı.

Barış Üründür'e ait 81 BR 799 plakalı otomobil, önceki gün akşam saatlerinde otoparktan çalındı. Barış Üründür'ün şikayeti üzerine polisin yaptığı araştırmada otomobili çalan kişinin daha önce yine araç hırsızlığından suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar eden Fikret M. olduğu tespit edildi. Gece saatlerinde çalınan otomobil Çilimli sapağında bir akaryakıt istasyonunda görüldü. İhbar üzerine polis ekipleri Fikret M.'nin peşine düştü. Fikret M. yaklaşık 3 saat süren kovalamacanın ardından araçla Hecinler mevkiinde bulunan Düzce Belediyesi Katı Atık Dönüşüm Tesisi'ne girdi. Fikret M. daha sonra aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri, dağlık alanda şüpheliyi ısıya duyarlı dronla aradı ancak sonuç alınamadı.

Otomobiline kavuşan Barış Üründür, "Akşam yemek alıp çalışmak için ofisime geldim. Daha sonra çalışmamı tamamlayıp otoparkıma indim. 2 aracım 1 motosikletim var. İndiğimde bir aracımın kapılarının açılmış olduğunu gördüm. Bu aracımın ise üzerinde branda vardı. Brandayı atmışlar ve yanda kapıları açık olan aracımdan anahtarları bulup bu aracı çalmışlar. 24 saattir bir kovalamaca içindeyiz. Kendi arkadaşlarımıza da sosyal medyadan paylaştırdık. Görenler sağ olsun haber verdiler ve aracımıza kavuştuk" dedi.

Çaldığı otomobillerin parçalarını sattığı öğrenilen şüphelinin aranmasına devam ediliyor.