Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak

01.04.2022 12:56
Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak

Gelen son dakika haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayında kan verme oranı düştüğü için teşkilat olarak kan verme kampanyası başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayında kan verme oranı düştüğü için teşkilat olarak kan verme kampanyası başlattı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 'Ramazan' ayında gönüllü kan bağışçısı sayısının düşmesi, stokların da azalmasından yola çıkıp, oldukça anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdi. İnci, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ekibiyle birlikte gönüllü kan bağışında bulundu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 9 bin polis, hiç tanımadığı; adını bile bilmediği insanlar için seferber oldu.

İnci, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılını kutlarken, oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdiklerini anlattı. İnci, "Ramazan ayında gönüllü kan bağışçı sayısının düştüğü, stokların azaldığını biliyoruz. Bu yüzden ihtiyaç halinde gerekli kanın bulunabilmesi; stokların istenilen seviyede olması için bizler de gönüllü olduk" dedi.

İnci, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü olarak, nasıl cephede canımızı veriyorsak; burada da insanları yaşatabilmek için gönüllü kan bağışında bulunup, vatandaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Kanın tek kaynağı insan. Bizler de; 'Kan ver, hayat kurtar' anlayışından yola çıkıp, gönüllü kan bağışı kampanyasını hayata geçirdik. Ben de şahsım olarak 23. kez kan bağışında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümünü kutladı. Saygılı, "Ramazan ayı öncesinde böylesine anlamlı bir kampanyanın hayata geçirilmesi oldukça önemli. Polisimiz, bir yandan Adana ve Türkiye'de huzur ve güveni sağlarken, diğer yandan da tanımadığı, ismini dahi bilmediği insanların hayatını kurtarıyor. İyiliği topluma bulaştırıyor. Bu çok güzel ve örnek bir davranış" yorumunu yaptı.

Öte yandan, 10. kez gönüllü kan bağışında bulunan polislere de Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, belge ve madalya takdim etti. Adana Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe katılan otizmli milli yüzücü İlayda Sayın da kan bağışında bulunan Doğan İnci'yi yalnız bırakmadı, ona destek verdi. - ADANA

Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak
Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak
Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak
Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak

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Emniyet Müdürlüğü, Ramazan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak - Son Dakika


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