Son dakika haberleri: Polis sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli sokak hayvanlarını kontrol ederek, mama verdiler.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için