Son dakika haberleri: Polis sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, 17 günlük tam kapanma nedeniyle sokak hayvanları yalnız bırakmadı.
Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğünce sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında uygulamalara aralıksız devam ederken, sessiz dostları da unutmadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli sokak hayvanlarını kontrol ederek, mama verdiler.
Sokak sokak gezerek hayvanlara sahip çıkan polis ekipleri, kısıtlamalar boyunca, bu faaliyetlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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